Пожар полностью уничтожил верхние этажи «Крокус Сити Холла»

РИА Новости: верхние этажи «Крокус Сити Холла» полностью сгорели

Верхние этажи «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске полностью уничтожены пожаром, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Минимум три верхних этажа уничтожены огнем, стекла полностью выбиты, а внутри виден сгоревший интерьер концертного зала, отметил корреспондент агентства.

22 марта в партер «Крокус Сити Холла» ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям. Изначально сообщалось о трех стрелках, но позже в сети появились кадры, на которых запечатлены пятеро неизвестных мужчин, которые впоследствии и подожгли здание.

По последним данным, жертвами теракта стали не менее 60 человек, пострадавших около ста человек. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша. Разбор завалов пока продолжается.