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06:44, 23 марта 2024Россия

Пожар полностью уничтожил верхние этажи «Крокус Сити Холла»

РИА Новости: верхние этажи «Крокус Сити Холла» полностью сгорели

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Верхние этажи «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске полностью уничтожены пожаром, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Минимум три верхних этажа уничтожены огнем, стекла полностью выбиты, а внутри виден сгоревший интерьер концертного зала, отметил корреспондент агентства.

22 марта в партер «Крокус Сити Холла» ворвались люди в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям. Изначально сообщалось о трех стрелках, но позже в сети появились кадры, на которых запечатлены пятеро неизвестных мужчин, которые впоследствии и подожгли здание.

По последним данным, жертвами теракта стали не менее 60 человек, пострадавших около ста человек. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша. Разбор завалов пока продолжается.

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      Марина Совина
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