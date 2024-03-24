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21:46, 24 марта 2024Культура

Музыканты «Пикника» возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса»

Музыканты группы «Пикника» возложили цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Музыканты рок-группы «Пикник» возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем 24 марта лидер музыкального коллектива Эдмунд Шклярский обратился к семьям пострадавших при теракте. Он принес соболезнования родственникам.

Ранее представители посольств разных стран сообщили, что граждане приносят цветы, игрушки и свечи к зданиям диппредставительств после теракта в Crocus City Hall. Сразу же после появления первой информации о террористическом акте на официальные страницы министерства в социальных сетях начали поступать десятки тысяч соболезнований.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу.

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      Марина Совина
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