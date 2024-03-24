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06:49, 24 марта 2024Мир

МВД Германии предупредило о «большой угрозе» в стране после теракта в Москве

МВД Германии объявило об угрозе со стороны ИГ в стране после теракта в «Крокусе»

Федеральный министр внутренних дел Германии Нанси Фазер объявила, что для страны есть «большая угроза» со стороны «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом она рассказала газете Süddeutschen Zeitung, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава ведомства пояснила, что речь идет о региональном филиале группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К, запрещен в России) , которому Запад приписал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Также Фазер однозначно осудила нападение боевиков на мирных граждан. «Мы скорбим вместе с семьями многих невинных жертв этого трусливого и жестокого теракта», — сказала она.

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      Марина Совина
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