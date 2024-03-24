Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:47, 24 марта 2024Россия

Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокус Сити Холле»

Песков: Путин в церкви поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Президент России Владимир Путин поставил свечку за упокой погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, глава государства почтил память погибших в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево.

Вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник» группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла». Позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта объявлено днем траура по погибшим в теракте.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжает расти. К сгоревшему зданию стягивают тяжелую технику

      Средства ПВО уничтожили 22 снаряда РСЗО VAMPIRE над российским регионом

      В Белгороде при обстреле повреждено здание университета

      Россиянин спас десятки посетителей «Крокуса» при помощи топора

      В России предложили наградить спасших посетителей «Крокуса» школьников

      Кадыров наградил участвовавших в задержании террористов бойцов «Ахмата»

      Генпрокуратура проверила деятельность охраны «Крокуса»

      При обстреле в Белгороде повреждены здания

      Тарасова высказалась о теракте в «Крокусе»

      Террористов заметили в «Крокусе» за две недели до нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше