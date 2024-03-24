Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокус Сити Холле»

Песков: Путин в церкви поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин поставил свечку за упокой погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, глава государства почтил память погибших в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево.

Вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник» группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла». Позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта объявлено днем траура по погибшим в теракте.