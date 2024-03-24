Стал известен страховщик сгоревшего «Крокус Сити Холла»

«Ингосстрах» обещает выполнить все обязательства перед застрахованным «Крокусом»

Имущественные риски концертного зала «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошел теракт, были застрахованы в «Ингосстрахе». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

«Ингосстрах» пообещал, что выполнит перед «Крокусом» все свои обязательства в соответствии с договором страхования.

Ранее в Союзе торговых центров (СТЦ) России заявили, что реконструкция «Крокуса» после теракта начнется не раньше весны 2025 года, а сумма ущерба составила от 6 до 12 миллиардов рублей. По словам специалистов, точная цифра будет известна лишь после обследования здания.