В Госдуме призвали США не навязывать свою версию теракта в «Крокусе»

Депутат Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев в расследовании теракта

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предостерег США от попыток обелить Киев при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его цитирует РИА Новости

Так депутат отреагировал на утверждение официального представителя совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон о том, что Украина не причастна к теракту в Красногорске, а полную ответственность за атаку несет «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация).

«Такие заявления от США выглядят как попытка выгородить себя, обелить своих киевских приспешников и отвести от них подозрение. Призываю американские власти не играть на опережение, навязывая свою точку зрения и версию теракта в Красногорске до окончания расследования нашими силовыми структурами», — заявил Шеремет.

Депутат не сомневается, что настоящие заказчики и координаторы террористов будут установлены и названы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.