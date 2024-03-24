В Киеве и Львове прозвучала серия мощных взрывов

«Страна»: в Киеве и Львове прозвучала серия мощных взрывов

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщил портал «Страна».

Также, по информации издания, разрывы звучат во Львове на западе Украины.

Очевидцы заявили агентству ТАСС, что было слышно минимум три мощных хлопка в центральных районах украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

