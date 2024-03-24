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06:24, 24 марта 2024Бывший СССР

В Киеве и Львове прозвучала серия мощных взрывов

«Страна»: в Киеве и Львове прозвучала серия мощных взрывов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Об этом сообщил портал «Страна».

Также, по информации издания, разрывы звучат во Львове на западе Украины.

Очевидцы заявили агентству ТАСС, что было слышно минимум три мощных хлопка в центральных районах украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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