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03:00, 25 марта 2024Россия

25 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

25 марта — день, напоминающий о том, что человеческие жизнь и свобода — высшая ценность. Сегодня вспоминают жертв 400-летнего рабства, а также сотрудников ООН, которые лишились жизни, делая свою работу. «Лента.ру» рассказывает, что отмечают в этот день в России и других странах, на какие приметы стоит обратить внимание и кто из знаменитостей родился сегодня.

Праздники в России

День работника культуры России

Ежегодно 25 марта отмечают День работника культуры России. Этот праздник объединяет людей разных профессий — и скульпторов, и художников, и актеров, и гримеров, и костюмеров, а также всех, кто популяризирует культуру в стране и в мире.

Обычно в этот день или накануне президент России в Кремле вручает премии молодым деятелям культуры, а также отмечает наградами произведения, созданные для детей.

Праздники в мире

Международный день солидарности с сотрудниками ООН, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

Этот праздник ежегодно отмечается 25 марта. Дату выбрали не случайно: в 1985 году именно в этот день неизвестные похитили Алека Колетта — журналиста Ближневосточного агентства ООН, который помогал палестинским беженцам.

Спасти Алека не удалось. Его останки обнаружили в 2009 году в Ливане.

Фото: Wikimedia

Международный день памяти жертв рабства

С 2007 года 25 марта отмечают Всемирный день памяти жертв рабства. Этот день призван напомнить о том, как важна человеческая свобода.

По данным ЮНЕСКО, за четыре века трансатлантической работорговли из Африки в Америку насильно вывезли свыше 18 миллионов человек. Рабов транспортировали в кандалах, не давая воды и еды. Многие не доживали до конца плавания — тогда их тела сбрасывали в океан. Остальные же часто не переживали даже первый год рабства.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 марта

  • Международный день чтения произведений Джона Толкина
  • Международный день прокрастинации
  • Международный день вафель
  • Европейский день талантов

Какой церковный праздник сегодня

Фото: Wikimedia

Благовещение Девы Марии у католиков

25 марта католики всего мира отмечают важное торжество — Благовещение Девы Марии. В этот день верующие вспоминают, как архангел Гавриил сошел к Марии, которая уже была обручена с Иосифом, и объяснил ей, что она выбрана, чтобы зачать от Святого Духа и родить младенца, который станет Сыном Божьим.

Если Благовещение выпадает на Пасху, то в этот день в церквях служатся и пасхальные, и благовещенские службы. А если на дни поста до Пасхи, то в этот день служится только благовещенская служба, но пост несколько ослабляется — в частности, разрешается есть рыбу.

День преподобного Симеона Нового Богослова

Преподобный Симеон жил в X веке в Константинополе и все детство готовился жить при дворе. В ранней юности он действительно занял высокий пост при императоре, но к 25 годам почувствовал, что его настоящее призвание — посвятить жизнь Богу.

В итоге он сбежал из дома в Студийский монастырь, где стал молиться. Симеон сторонился людей и даже на службах в храме стоял отдельно от других. Он любил оставаться в церкви один и, чтобы не забывать о смерти, часто ночевал на кладбище.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 марта

  • День памяти Лиддской иконы Божией Матери
  • День памяти святителя Григория Двоеслова

Приметы на 25 марта

  • Если лед тонет в реке — урожай будет бедный.
  • Если дождь пошел, уродится рожь. А если туман — лен и овес.
  • Если снег на муравейнике начал таять быстрее с южной стороны — лето будет прохладное и короткое.

Кто родился 25 марта

Ефим Шифрин

Российский актер и комик Ефим Шифрин родился в 1956 году в Магаданской области. Настоящее имя артиста — Нахим Шифрин.

Он с детства любил театр и все, что с ним связано, но с первого раза поступить в театральное училище не смог. Отчаявшись, он пошел учиться на филологический факультет университета в Риге, но уже через год забрал документы и поступил в училище циркового и эстрадного искусства в Москве.

С 1990 года и по сей день артист возглавляет «Шифрин-театр». До сих пор он активно выходит на сцену, снимается в кино и участвует в озвучании мультфильмов.

Фото: Steve Marcus SM / Reuters

Элтон Джон

Певец, композитор и музыкант Элтон Джон родился в 1947 году в Англии. С детства он мог по памяти играть на пианино мелодии, которые слышал лишь однажды. Поэтому в 17 лет он бросил школу ради музыкальной карьеры.

Элтон Джон смог перевернуть культурный мир 70-80-х не только своей музыкой, но и эпатажными образами. Например, на сцену стадиона Уэмбли в 1984 году он вышел в пышном блестящем платье и шляпе.

Сейчас Элтон Джон все еще один из самых успешных исполнителей мира, кавалер Ордена почета Британии и обладатель нескольких десятков престижных музыкальных премий.

Кто еще родился 25 марта

  • Сара Джессика Паркер (59 лет) — американская актриса, исполнительница роли Кэрри в сериале «Секс в большом городе»
  • Ксения Раппопорт (50 лет) — российская актриса
  • Марсия Кросс (62 года) — американская актриса, исполнительница роли Бри ван де Камп в сериале «Отчаянные домохозяйки»
  • Ли Пейс (45 лет) — американский актер, сыгравший Трандуила в фильмах «Хоббит»

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      Екатерина Керсипова
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