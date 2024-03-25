Группа «Пикник» направит прибыль от ближайшего концерта пострадавшим в «Крокусе»

Группа «Пикник» направит деньги пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» направит прибыль от предстоящего концерта в Санкт-Петербурге пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице коллектива во «ВКонтакте».

Отмечается, что мероприятие, которое состоится 27 марта, будет посвящено памяти жертв произошедшего. «Собранные средства будут направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что музыкальный коллектив не будет отменять предстоящее выступление в Санкт-Петербурге.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали прицельную стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании было несколько взрывов, начался пожар.