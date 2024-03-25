Путин призвал выяснить подробности об ударе исламистов

Путин: предстоит выяснить, действительно ли исламисты решили нанести удар

После теракта в «Крокус Сити Холле» нужно понять, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы государства, спецслужбы и правоохранительные органы должны выяснить подробности об ударе исламистов и ответить на ряд вопросов. Один из них — «действительно ли радикальные, даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России», указал Путин.

Ранее президент в ходе совещания заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен руками радикальных исламистов. Несколько человек 22 марта зашли в здание и открыли огонь по посетителям.