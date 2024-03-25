Появились подробности об опознании жертв теракта в «Крокусе»

РИА Новости: не всех находившихся в «Крокусе» погибших удается опознать

Не всех жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» удается опознать. Такие подробности появились у РИА Новости.

Собеседница агентства, которая ищет подругу, отметила, что сейчас ждет результаты ДНК-теста. Женщина разъяснила, что по фотографиям не удалось опознать подругу среди погибших.

До этого в Депздраве Москвы рассказали, что в столице начались процедуры опознания жертв теракта. По информации ведомства, для этого может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель. Родственники были приглашены в столичное Бюро судмедэкспертизы.

Издание Baza, ссылаясь на источник, сообщило, что теракт унес жизни 144 человек. Официально эти данные пока не подтверждались.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.