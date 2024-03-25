Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:36, 25 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили о рекордном скачке цен на авиабилеты

Росстат: авиабилеты экономкласса по России подорожали на 42 процента в феврале

Фото: Unsplash

Средняя стоимость билетов на полеты по России значительно выросла за два месяца 2024 года. Скачок цен стал рекордным с 2008 года, предупредил РБК.

По данным Росстата, в январе авиабилеты подорожали на 33,9 процента в годовом выражении, а в феврале их стоимость поднялась на 42 процента по сравнению с тем же месяцем 2023-го.

Материалы по теме:
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024
Куда поехать в апреле 2024 года? Отдых за границей и в России, на море и не только
Куда поехать в апреле 2024 года?Отдых за границей и в России, на море и не только
27 февраля 2024

Средняя цена составила 7244 рублей за перелет в экономклассе в расчете на тысячу километров полета. Этот показатель даже превысил планку в пик авиационного сезона 2022 года, когда стоимость перелетов достигла 6621 рублей.

При этом в феврале билеты подорожали на 12,7 процента по сравнению с январем. Отмечается, что это самый резкий скачок цен с 2008 года.

Участники рынка подтвердили данные о росте цен на полеты и отметили, что его стоит ожидать и в марте. Например, в «Яндекс Путешествиях» проинформировали, что в продаже есть авиабилеты по ценам уже на 50 процентов выше прошлогодних.

Ранее россиянам раскрыли бюджетные направления для отдыха в апреле. В число мест с дешевыми перелетами и проживанием вошли Псков, Тамбов и Архангельск.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Косатки начали загонять китов в каньон и душить их детенышей

      Россиянам назвали способ выбрать идеальную зубную щетку

      Предсказана заметная с Земли вспышка звезды в 2024 году

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

      В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

      На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

      В парламенте Армении перед выступлением министра обороны забрали телефоны

      Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

      Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше