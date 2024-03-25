Россиян предупредили о рекордном скачке цен на авиабилеты

Росстат: авиабилеты экономкласса по России подорожали на 42 процента в феврале

Средняя стоимость билетов на полеты по России значительно выросла за два месяца 2024 года. Скачок цен стал рекордным с 2008 года, предупредил РБК.

По данным Росстата, в январе авиабилеты подорожали на 33,9 процента в годовом выражении, а в феврале их стоимость поднялась на 42 процента по сравнению с тем же месяцем 2023-го.

Средняя цена составила 7244 рублей за перелет в экономклассе в расчете на тысячу километров полета. Этот показатель даже превысил планку в пик авиационного сезона 2022 года, когда стоимость перелетов достигла 6621 рублей.

При этом в феврале билеты подорожали на 12,7 процента по сравнению с январем. Отмечается, что это самый резкий скачок цен с 2008 года.

Участники рынка подтвердили данные о росте цен на полеты и отметили, что его стоит ожидать и в марте. Например, в «Яндекс Путешествиях» проинформировали, что в продаже есть авиабилеты по ценам уже на 50 процентов выше прошлогодних.

Ранее россиянам раскрыли бюджетные направления для отдыха в апреле. В число мест с дешевыми перелетами и проживанием вошли Псков, Тамбов и Архангельск.