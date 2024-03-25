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15:38, 25 марта 2024Моя страна

Россиянка родила мальчика-богатыря

Жительница Ивановской области родила ребенка весом 5,3 килограмма

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

Жительница села Введенье Шуйского района Ивановской области родила ребенка-богатыря. Об этом сообщают «Шуйские известия».

Младенец весом 5 килограммов 300 граммов появился на свет в первом Ивановском роддоме. Это второй ребенок Марии Залазаевой, мальчика называли Владимиром.

«Особенно приятно, что малыш появился на свет именно в Год семьи. За Марию молился весь монастырь. Мы рады, что у Марии все хорошо», — сообщили в Николо-Шартомском монастыре.

Отмечается, что малыш и мама чувствуют себя хорошо и принимают поздравления.

Ранее в марте сообщалось, что во Владивостоке врачи спасли недоношенного ребенка весом 1300 граммов. У пациента была атрезия двенадцатиперстной кишки — врожденный порок, который формируется на десятой неделе внутриутробного периода.

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      Варвара Кошечкина
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