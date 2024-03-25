Россиянкам раскрыли связь между принтом на одежде человека и его характером

Российская стилистка Ольга Беликова раскрыла связь между принтом на одежде человека и его характером. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

По словам эксперта, вещи в клетку выбирают любящие порядок и уют личности, а также люди с деловым стержнем. В свою очередь, наряды в горох предпочитают эмоциональные и романтичные натуры, а в полоску — целеустремленные.

В то же время анималистические принты в гардеробе присущи сильным и смелым людям, а с растениями — загадочным и непредсказуемым. Что касается одежды с изображением мультипликационных персонажей, их выбирают свободные от предрассудков и стереотипов личности, объяснила специалистка.

В сентябре 2023 года телесный психолог Анна Титова раскрыла связь между характером россиянок и типом их фигур.