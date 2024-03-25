Российские банки призвали простить долги погибших в «Крокус Сити Холле»

ЦБ: регулятор рекомендует банкам и МФО простить долги погибших в «Крокусе»

Центральный банк России рекомендовал кредиторам простить долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске 22 марта. Соответствующее письмо регулятор разослал банкам, МФО, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам.

Также представители Банка России призвали кредиторов оказать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. О подобных процедурах организации должны сообщить на своих сайтах, пояснили в пресс-службе регулятора.

По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, предложенная мера поддержки россиян называется прощением долга и регулируется положениями статьи 415 Гражданского Кодекса России. Для ее реализации каждый банк должен сформулировать и опубликовать публичную оферту, в которой необходимо изложить все существенные условия, требуемые для освобождения от долговых обязательств, объяснил он в комментарии «Ленте.ру».

Ряд российских банков уже пообещал списать долги пострадавших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Сейчас организации собирают информацию для урегулирования кредитов.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляже ворвались в здание, где должен был проходить концерт группы «Пикник». После в здании прозвучало несколько взрывов, и начался пожар.