Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:09, 25 марта 2024Интернет и СМИ

Сообщение о подготовке волны терактов по всей России не подтвердилось

Сообщение о подготовке волны терактов по всей России не нашло подтверждения
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash

В соцсетях и мессенджерах в конце марта начали распространяться сообщения о том, что Служба безопасности Украины якобы готовит серию террористических актов в разных регионах России. Впоследствии данная информация не нашла реального подтверждения.

Один из таких постов был опубликован на личной странице пользователя «ВКонтакте». В нем утверждается, что украинские диверсанты якобы оставляют заминированные предметы в общественных местах. Данная информация представлена в виде листовки, при этом определить, где и кем она была размещена, не представляется возможным — какие-либо подписи или обращения в ней отсутствуют.

Так, по словам авторов сообщения, взрывные устройства могут быть заложены на дорогах, лавках и кустах в обычные предметы — телефоны, планшеты, кошельки, блокноты, коробки, детские игрушки. «Все эти вещи заминированы. Заряд небольшой, но руки-ноги отрывает», — сказано в тексте. Граждан также просят максимально распространить данные сведения.

Материалы по теме:
«Парень вел нас в полной темноте» Как россияне спасали друг друга в атакованном террористами «Крокус Сити Холле»?
«Парень вел нас в полной темноте»Как россияне спасали друг друга в атакованном террористами «Крокус Сити Холле»?
23 марта 2024
«В трубке он услышал только шум и крики» Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
«В трубке он услышал только шум и крики»Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
24 марта 2024
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
Сегодня

Более того, в публикации упомянут один из подобных случаев: утверждается, что в Воронеже прохожий поднял лежавший на земле паспорт и лишился руки. «Чем больше людей будет проинформировано, тем больше жизней будет спасено!» — говорится в посте.

В действительности тиражируемая информация является фейковой. В частности, власти Воронежской области в комментарии порталу Voronezh1.ru опровергли сообщение об инциденте с местным жителем. «По словам региональных властей, информацию распространяют неофициальные источники. Такие фейки направлены на то, чтобы посеять в обществе панику», — сказано в заметке.

Кроме того, правоохранительные органы Свердловской области назвали не соответствующей действительности новость о том, что злоумышленники разбрасывают на улицах фонарики со взрывчаткой — в действительности в полицию с подобными заявлениями никто не обращался. «Полиция не раз предупреждала, что нужно критично относиться к анонимным сообщениям, рассылаемым в соцсетях. Тем не менее, напоминаем о проявлении бдительности при обнаружении подозрительных предметов, — пояснили порталу TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Материалы по теме:
«Подожгли зал, стреляли из автоматов» В «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека. Что говорят очевидцы атаки террористов?
«Подожгли зал, стреляли из автоматов»В «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека. Что говорят очевидцы атаки террористов?
23 марта 2024
Теракт в «Крокус Сити Холле»: главные кадры нападения террористов и спасения людей
Теракт в «Крокус Сити Холле»:главные кадры нападения террористов и спасения людей
22 марта 2024
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла». Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла».Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
23 марта 2024

Также сообщения о заминированных фонариках опровергали на Ставрополье, в Дагестане и Ленинградской области. Так, глава Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Андрей Зайцев в своем Telegram, а также представители Центра управления регионом Ленобласти в комментарии Online47.ru назвали тиражируемые сведения фейком. «Данная информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь на провокации! Не распространяйте непроверенную информацию!» — заявили «Дагестанской правде» в МВД по Дагестану.

Аналогичная волна рассылок была зафиксирована еще летом и осенью 2022 года — и тогда же была опровергнута. Так, в правительстве Воронежской области заявляли, что все приведенные сообщения о диверсантах являются фейком. Аналогичное обращение к гражданам тогда же опубликовали в Краснодарском крае. «Никаких заминированных предметов обнаружено не было. Данное сообщение несет цель запугать население, не стоит поддаваться панике», — пояснили там.

Сообщения о подготовке волны терактов в России получили распространение исключительно в соцсетях и мессенджерах. СМИ публиковали лишь опровержение данной информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ рассказал, как выследили и поймали террористов из «Крокуса». Их искали в лесу с собаками и тепловизорами

      Рост стоимости биткоина ускорился

      Популярную 44-летнюю актрису сняли с мокрыми волосами в метро

      Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

      Корабли Балтфлота вышли на поиск подлодок противника

      Дело распылившего баллончик во время ссоры в метро машиниста прекратят

      Отдыхавший в Гоа пенсионер решил искупаться в море с женой и не выжил

      Британия ввела санкции против двух китайцев

      Валиева перестала получать стипендию президента России

      Белый дом отверг планы помощи России после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше