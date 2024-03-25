Сообщение о подготовке волны терактов по всей России не подтвердилось

Сообщение о подготовке волны терактов по всей России не нашло подтверждения

В соцсетях и мессенджерах в конце марта начали распространяться сообщения о том, что Служба безопасности Украины якобы готовит серию террористических актов в разных регионах России. Впоследствии данная информация не нашла реального подтверждения.

Один из таких постов был опубликован на личной странице пользователя «ВКонтакте». В нем утверждается, что украинские диверсанты якобы оставляют заминированные предметы в общественных местах. Данная информация представлена в виде листовки, при этом определить, где и кем она была размещена, не представляется возможным — какие-либо подписи или обращения в ней отсутствуют.

Так, по словам авторов сообщения, взрывные устройства могут быть заложены на дорогах, лавках и кустах в обычные предметы — телефоны, планшеты, кошельки, блокноты, коробки, детские игрушки. «Все эти вещи заминированы. Заряд небольшой, но руки-ноги отрывает», — сказано в тексте. Граждан также просят максимально распространить данные сведения.

Более того, в публикации упомянут один из подобных случаев: утверждается, что в Воронеже прохожий поднял лежавший на земле паспорт и лишился руки. «Чем больше людей будет проинформировано, тем больше жизней будет спасено!» — говорится в посте.

В действительности тиражируемая информация является фейковой. В частности, власти Воронежской области в комментарии порталу Voronezh1.ru опровергли сообщение об инциденте с местным жителем. «По словам региональных властей, информацию распространяют неофициальные источники. Такие фейки направлены на то, чтобы посеять в обществе панику», — сказано в заметке.

Кроме того, правоохранительные органы Свердловской области назвали не соответствующей действительности новость о том, что злоумышленники разбрасывают на улицах фонарики со взрывчаткой — в действительности в полицию с подобными заявлениями никто не обращался. «Полиция не раз предупреждала, что нужно критично относиться к анонимным сообщениям, рассылаемым в соцсетях. Тем не менее, напоминаем о проявлении бдительности при обнаружении подозрительных предметов, — пояснили порталу TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Также сообщения о заминированных фонариках опровергали на Ставрополье, в Дагестане и Ленинградской области. Так, глава Георгиевского муниципального округа Ставропольского края Андрей Зайцев в своем Telegram, а также представители Центра управления регионом Ленобласти в комментарии Online47.ru назвали тиражируемые сведения фейком. «Данная информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь на провокации! Не распространяйте непроверенную информацию!» — заявили «Дагестанской правде» в МВД по Дагестану.

Аналогичная волна рассылок была зафиксирована еще летом и осенью 2022 года — и тогда же была опровергнута. Так, в правительстве Воронежской области заявляли, что все приведенные сообщения о диверсантах являются фейком. Аналогичное обращение к гражданам тогда же опубликовали в Краснодарском крае. «Никаких заминированных предметов обнаружено не было. Данное сообщение несет цель запугать население, не стоит поддаваться панике», — пояснили там.

Сообщения о подготовке волны терактов в России получили распространение исключительно в соцсетях и мессенджерах. СМИ публиковали лишь опровержение данной информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».