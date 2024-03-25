Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:46, 25 марта 2024Ценности

Стилисты назвали визуально старящие цвета в одежде

Стилист Фонсека: одежда черных и серых цветов визуально старит

Фото: Unsplash

Стилисты Йения Эрнандес Фонсека и Бренда Купер назвали визуально старящие цвета в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

По мнению экспертов, черные и серые вещи, особенно в большом количестве в одном образе, могут подчеркнуть морщины. «Вместо того, чтобы вообще избегать этих цветов, смягчите контраст с помощью кремово-белого шарфа, топа светло-коричневого цвета или украшений глубоких оттенков», — посоветовала Фонсека.

Кроме того, специалисты отметили одежду мягких пастельных и бежевых нейтральных тонов. У многих людей с возрастом на коже лица появляются темные пятна, а вещи упомянутых цветов могут их выделить.

Среди прочего, собеседницы издания указали на лососево-розовый и фиолетовый. В первом случае названный цвет привлекает внимание к покраснениям на коже, а во втором — придает лицу усталый вид. «Фиолетовый, если его правильно выбрать, может излучать элегантность и изысканность. Однако неправильный подтон способен создать тени, в результате чего кожа лица станет тусклой», — объяснила Купер.

Ранее бренд-стилист Яна Кондратьева перечислила россиянкам стрижки, которые визуально старят. В первую очередь эксперт назвала очень короткие стрижки, такие как пикси. По ее словам, данная прическа может акцентировать внимание на обвисшей коже и появившихся морщинах.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Нам все еще нужны люди». В Финляндии жалуются на отток жителей на границе с Россией. Как ухудшается ситуация?

      Разработчик рассказал о неизбежности наказания для Apple

      В ЕС заявили об отсутствии доказательств связи с терактом в Подмосковье

      В Петербурге усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

      Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?

      В Европе начали расследование в отношении Apple и Meta

      Стилисты назвали визуально старящие цвета в одежде

      Венгрия заявила о несогласии с западными санкциями против атомной энергии России

      СКР установит организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

      МИД осудил теракт ИГ в Афганистане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше