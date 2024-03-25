Стилисты назвали визуально старящие цвета в одежде

Стилист Фонсека: одежда черных и серых цветов визуально старит

Стилисты Йения Эрнандес Фонсека и Бренда Купер назвали визуально старящие цвета в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

По мнению экспертов, черные и серые вещи, особенно в большом количестве в одном образе, могут подчеркнуть морщины. «Вместо того, чтобы вообще избегать этих цветов, смягчите контраст с помощью кремово-белого шарфа, топа светло-коричневого цвета или украшений глубоких оттенков», — посоветовала Фонсека.

Кроме того, специалисты отметили одежду мягких пастельных и бежевых нейтральных тонов. У многих людей с возрастом на коже лица появляются темные пятна, а вещи упомянутых цветов могут их выделить.

Среди прочего, собеседницы издания указали на лососево-розовый и фиолетовый. В первом случае названный цвет привлекает внимание к покраснениям на коже, а во втором — придает лицу усталый вид. «Фиолетовый, если его правильно выбрать, может излучать элегантность и изысканность. Однако неправильный подтон способен создать тени, в результате чего кожа лица станет тусклой», — объяснила Купер.

Ранее бренд-стилист Яна Кондратьева перечислила россиянкам стрижки, которые визуально старят. В первую очередь эксперт назвала очень короткие стрижки, такие как пикси. По ее словам, данная прическа может акцентировать внимание на обвисшей коже и появившихся морщинах.