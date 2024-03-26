26 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

26 марта в мире отмечают праздники, поддерживающие людей, которые отличаются от остальных — тех, кто одинок, и тех, кто болен эпилепсией. «Лента.ру» рассказывает, что еще празднуют сегодня, какие приметы замечали наши предки, и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Фото: Jo Panuwat D / Shutterstock / Fotodom

Фиолетовый день

26 марта — международный Фиолетовый день. Этот праздник в 2008 году придумала девятилетняя жительница Канады Кэссиди Меган, у которой была эпилепсия. Так она хотела показать, что она ничем не отличается от других людей.

С тех пор праздник действительно стал общенародным. В этот день каждый может поддержать людей с таким диагнозом. Фиолетовым этот день назвали не просто так. Считается, что этот цвет помогает успокоить нервную систему.

Международный день одиночества

Еще один праздник 26 марта — Международный день одиночества. Этот день призван напомнить всем, что иногда даже самым активным и веселым людям, которых считают душой компании, надо отдохнуть и побыть наедине с самим собой.

В этот день можно посвятить время себе: почитать книгу, написать картину, позаниматься рукоделием.

Фото: Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 26 марта

Праздник грустных осликов

День рождения медицинского пластыря

День рождения великого пророка Заратустры

День отправки весточки весне на воздушном шарике

Праздники в разных странах

День Сьюарда в США

В последний понедельник марта в США отмечают годовщину передачи Аляски от России Америке. В 2024 году праздник выпал на 26 марта. Его назвали в честь госсекретаря Уильяма Сьюарда, при котором велись переговоры о покупке или аренде Аляски у Российской империи.

Это государственный праздник, поэтому в этот день у жителей Аляски выходной. Проводить его принято в кругу семьи.

День молодежи во Вьетнаме

26 марта свой праздник отмечает молодежь Вьетнама. Молодые люди наряжаются в традиционные одежды или белые длинные платья и гуляют по улицам с флажками или цветами в руках. В крупных городах страны устраивают концерты.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти святой мученицы Христины Персидской

26 марта православные христиане вспоминают мученическую жизнь Христины Персидской в VI веке. По легенде, она была дочерью властителя города Нисибин и была предана зороастрийской религии. Но вскоре перешла в христианство, за что была жестоко наказана бывшими единомышленниками.

До наших дней не дошла полная история издевательств над Христиной Персидской, но известно, что она не выжила после бичевания.

День памяти священномученика Николая Попова

Николай Попов жил в начале XX века. Это первый святой из Волгоградской епархии, которого канонизировала Русская православная церковь.

Всю жизнь Попов посвятил богу и помощи ближним — строил церкви и школы не только для детей, но и для учителей, а также больницы. Священника лишили жизни в ночь на 27 марта 1919 года: его, а также 10 женщин, раздели и изрубили. Причиной казни послужила фотография брата Николая Попова — походного атамана — найденная у него при обыске.

Какие еще церковные праздники отмечают 26 марта

Праздник иконы Божией Матери Молдавской

День памяти мученика Савина Ермопольского (Египетского)

Приметы на 26 марта

Если прилетели жаворонки — будет тепло.

Если заметили гусей — год будет урожайный.

Если спустился туман — лето будет дождливым.

Кто родился 26 марта

Английская актриса Кира Найтли родилась в 1985 году. Такое необычное для Британии имя она получила в честь советской фигуристки Киры Ивановой, которой восхищались родители Найтли.

С рождения страдала дислексией, поэтому в школе и студенчестве всегда старалась выучить все наизусть, чтобы не демонстрировать свой недостаток при чтении. Сейчас Найтли — дважды номинантка на «Оскар» и BAFTA и трехкратная номинантка на премию «Золотой глобус».

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский актер Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайского края. В детстве Булдаков любил бокс и борьбу, но не стал развивать спортивную карьеру, а поступил в училище при Павлодарском драматическом театре.

До нулевых Булдаков был преимущественно актером второго плана, пока ему не предложили роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты».

Кто еще родился 26 марта