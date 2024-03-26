30-летний учитель пытался выбраться из «Крокуса» по инструкции и пропал

Shot: учитель из Брянска пытался выбраться из «Крокуса» по инструкции и пропал

Учитель русского языка и литературы из Брянска пытался выбраться во время теракта из подмосковного «Крокус Сити Холла», действуя по инструкции от сотрудников концертного зала и пропал. Об этом сообщила Telegram-каналу Shot мать мужчины.

Женщина пояснила, что ее 30-летний сын меньше года назад перебрался в Зеленоград. Концерт группы «Пикник» должен был стать для него первым большим мероприятием.

По ее информации, учитель пошел на концерт вместе с другом, они немного опоздали. Тем не менее мужчина сделал несколько фотографий в фойе и отправил их матери. После этого друзья, не сдавая куртки в гардероб, прошли в зал.

Как только сотрудники охраны закрыли двери, учитель с товарищем услышали выстрелы. В этой ситуации они решили действовать по инструкции сотрудников «Крокуса» и выбирались из зала вдоль стены.

Как отметила мать, друг смог выбраться, а ее сын — нет. Женщина не смогла отыскать его ни в каких списках.

До этого московский фельдшер рассказал о спасении пострадавших в теракте в «Крокусе».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они стреляли в холле и зале, а затем подожгли здание и скрылись на автомобиле.