Двух выживших после атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль унизили в аэропорту

Daily Mail: сотрудник погранслужбы унизил двух израильтян в аэропорту Манчестера

Двух мужчин, выживших после атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль «Нова» в Израиле 7 октября прошлого года, унизили в аэропорту Манчестера. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Двое израильтян приехали в Великобританию, чтобы привлечь внимание к некоммерческой организации, которую они создали для помощи пострадавшим при террористических атаках. Пассажиров удерживали больше двух часов только из-за их национальности.

По словам сотрудника аэропорта, служба безопасности хотела убедиться, что иностранцы «не будут делать в Великобритании то, чем занимаются в секторе Газа». Уточняется, что мужчины не спорили с офицером погранслужбы, однако сочли его тон унизительным. На опубликованной записи разговора слышно, как правоохранитель говорит пассажирам: «Позвольте нам провести необходимые проверки и молчите. Мы здесь боссы, а не вы».

О случившемся стало известно министру внутренних дел Джеймсу Клеверли, который инициировал проверку инцидента. «Мы не терпим антисемитизма или любой формы дискриминации», — заявил он в соцсети Х (бывшая Twitter).

7 октября 2023-го тысячи боевиков палестинской группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля и напали на участников музыкального фестиваля, проходившего вблизи границы. Это привело к новому обострению конфликта, который продолжается до сих пор.