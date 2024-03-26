В Дании допустили передачу F-16 Аргентине вместо Украины

Глава МО Дании Поульсен допустил продажу F-16 Аргентине вместо передачи ВСУ

Министр обороны Дании Лунд Поульсен заявил, что Украина может не получить все имеющиеся у страны американские истребители F-16. Об этом он высказался в эфире телеканала TV2.

Поульсен допустил продажу F-16 Аргентине вместо передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В понедельник, 25 марта, он отправился в Аргентину для обсуждения потенциальной сделки с истребителями.

«Мне предстоит обсудить условия потенциального соглашения, но ясно, что мы находимся на заключительном этапе оформления сделки», — отметил он.