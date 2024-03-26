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21:48, 26 марта 2024Россия

Гладков поблагодарил Сбер за помощь пострадавшим от обстрелов с начала СВО

Белгородский губернатор поблагодарил Сбер за помощь пострадавшим от обстрелов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил Сбер за помощь жителям региона, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил во время вечернего эфира, передает АиФ Белгород.

«Я очень благодарен банкам, которые всегда внимательно следили, оказывали помощь, — сказал политик. — В свой последний приезд к нам Герман Оскарович Греф говорил о том, что события 30 декабря прошлого года потрясли всю страну, и тогда индивидуально рассматривалась возможность оказания помощи. А мы этой работой начали заниматься еще в середине прошлого года, когда произошли шебекинские события».

В преддверии Нового года, 30 декабря 2023 года, Белгород оказался под сильным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда пострадали более чем 100 человек.

В области наибольшие разрушения приходятся на города Шебекино и Грайворон, а также на их окрестности. За день украинские военные могут обстрелять регион сотнями снарядов.

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      Марина Совина
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