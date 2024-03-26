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13:21, 26 марта 2024Силовые структуры

Готовивший теракт в Самарской области россиянин планировал уехать на Украину

Хинштейн: россиянин, готовивший теракт под Самарой, планировал уехать на Украину

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Россиянин, готовивший теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, планировал уехать на Украину. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его данным, 29-летний мужчина собирался принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России. Также Хинштейн заявил о возможной причастности диверсанта к подрыву железнодорожного моста через реку Чапаевку в Самарской области — схожие компоненты взрывных устройств были найдены в его квартире.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи. При задержании предполагаемого исполнителя произошло самопроизвольное срабатывание самодельного взрывного устройства, которое мужчина изъял из схрона. Сообщается, что он сотрудничал с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, террористическая организация запрещена в России).

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      Илона Палей
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