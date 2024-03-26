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14:03, 26 марта 2024Силовые структуры

Иностранца задержали за комментарии под новостями о теракте в «Крокусе»

В Петербурге задержали иностранца за комментарии в сети о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали гражданина одной из среднеазиатских республик за комментарии о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, иностранец оставлял под новостями о трагедии одобрительные комментарии. Он делал это анонимно, полагая, что его невозможно вычислить, но силовики установили личность комментатора и пришли к нему домой.

Решается вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет"») УК РФ. Мужчина извинился и пообещал больше не писать сообщений подобного рода.

22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Они вели огонь по посетителям концерта группы «Пикник» в холле и концертном зале, а также подожгли здание.

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      Екатерина Кашурникова
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