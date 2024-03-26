В Купавне неизвестный убил солиста панк-группы «Плакса» Павла Якухина

В подмосковной Купавне неизвестный расправился с солистом панк-группы «Плакса» Павлом Якухиным. Об этом сообщает mk.ru.

Мужчину обнаружили 20 марта в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха, где он проживал. Его знакомые заявили, что на Якухина напал некий молодой человек в черном капюшоне. После пострадавшего госпитализировали в реанимацию, где он пролежал два дня.

В 2016 году в Брянске неизвестный нанес 17 ударов ножом солисту рок-группы «Ответ Чемберлену» Александру Чижикову.