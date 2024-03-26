Нетаньяху выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Премьер Израиля Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования семьям погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также призвал мировое сообщество осудить террористический акт. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши искренние соболезнования семьям жертв трагического теракта в Москве. Терроризм — преднамеренное нападение на гражданское население в политических или религиозных целях — является отвратительным преступлением», — заявил Нетаньяху.

Премьер провел параллель с атакой палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и добавил, что «все цивилизованные страны должны последовательно осуждать террористические акты» вне зависимости от того, кем и против кого они совершены.