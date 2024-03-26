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11:57, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Названы источники валюты для России

Заявления о единственном источнике валюты России опровергли

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Экс-командир украинского нацбатальона «Айдар»(запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий в эфире Espreso.TV назвал нефть единственным источником валюты для России. Это заявление опровергается многочисленными публикациями СМИ о российской внешней торговле.

«Россия и нефть это почти синонимы. И это единственный источник поступления валюты», — заявил Дикий в видео, которое уже удалено с YouTube за нарушение правил.

На самом деле Россия зарабатывают валюту не только за счет продажи нефти. Такой доход приносит также атомная энергетика. Гендиректор госкорпорации «Росатом» в ноябре отмечал, что Россия занимает 85 процентов этого рынка ядерного бизнеса. А зарубежная выручка компании в 2023 оказалась рекордной — 16 миллиардов долларов.

Валюта поступает в Россию и из США. Так, за 2023 год страна продала в Штаты уран на 1,19 миллиарда долларов, минеральные удобрения на 1,35 миллиарда долларов и палладий на 1,08 миллиарда долларов.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин отмечал также, что вырос торговый оборот страны с партнерами по БРИКС. В первом полугодии 2023 года он составил 134,7 миллиарда долларов.

Российские СМИ не публиковали новости с комментарием Дикого на тему источников валюты для России. В соцсетях публикации на эту тему найти также не удалось.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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