Politico заявило об уменьшении готовых пойти на фронт солдат ВСУ

Кроме нехватки боеприпасов и оружия Украина столкнулась с другой уязвимостью. В стране становится все меньше мужчин, которых вступить в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ), пишет Politico.

«На третий год СВО украинских добровольцев, готовых отправится на фронт, становится все меньше. Сегодняшний конфликт пожирает солдат ВСУ», — отметили авторы публикации.

Директор военного аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка предположил, что без достаточного числа военных Киев начнет расходовать свои ресурсы более высокими темпами. «Это приведет к скорым успехам России в долгосрочной перспективе», — заявил он.

Эксперт добавил, что промедление с законопроектом о мобилизации и задержка помощи ВСУ дает России ряд возможностей. При этом нехватка припасов и живой силы не позволит Киеву совершить эффективные оборонительные операции.

Ранее взятый в плен военный ВСУ Андрей Панчишин заявил о страхе жителей Львовской области перед мобилизацией. «На улицу боятся выходить мужчины, и многие не ходят даже на работу из-за того, что ловят», — рассказал он.