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13:58, 26 марта 2024Россия

Россияне раскупили в магазинах отрезавший ухо террористу нож

Россияне раскупили в магазинах нож «Шип», которым отрезали ухо террористу

Фото: Alexey Lysenko / Reuters

Россияне раскупили в магазинах нож «Шип», которым отрезали ухо напавшего на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Его нет в наличии в фирменном магазине «Кизляр».

«Информируем, вас о том, что неожиданный повышенный спрос на нож "Шип" застал нас и завод врасплох, к сожалению не успеваем вовремя отвечать на звонки и письма», — сказано в описании к товару на сайте интернет-магазина. Отмечается, что завод работает над производством необходимого количества ножей.

«Шип» относится к серии шейных ножей и представляет собой нож скелетного типа с клинком кинжальной формы длиной 80 миллиметров из стали AUS-8.

24 марта на заседании в Басманном суде журналисты заметили у преступников, устроивших теракт в «Крокусе», многочисленные синяки на лицах. У одного из мужчин ухо было перевязано бинтами, другого завезли в суд на каталке. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в свою очередь, заявила, что пытки в отношении задержанных являются недопустимыми.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные людей ворвались в концертный зал перед в выступлением группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. После они подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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