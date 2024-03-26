Стало известно о паспорте Украины у капитана врезавшегося в мост в США судна

«Страна»: капитан врезавшегося в мост в США судна оказался украинцем

Капитан контейнеровоза, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в Балтиморе (штат Мэриленд, США), предположительно, обладает паспортом Украины. Об этом пишет «Страна».

Издание ссылается на портал Balticshipping, в котором перечисляются все члены экипажа судна. Там указано, что 52-летний украинец с гражданством Украины подписал срочный контракт 19 февраля 2024 года до 30 апреля. Его трудовой договор подразумевает ежемесячную зарплату в 10200 долларов за исполнение обязанностей капитана судна.

Автомобильный мост в Мэриленде обрушился после столкновения с грузовым судном ранее 26 марта. Несколько центральных пролетов четырехполосной переправы длиной 2,7 километра, выполненной из стали, упали после того, как контейнеровоз врезался в опорную балку.