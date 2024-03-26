Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 26 марта 2024Мир

Стало известно о паспорте Украины у капитана врезавшегося в мост в США судна

«Страна»: капитан врезавшегося в мост в США судна оказался украинцем

Фото: Nathan Howard / Reuters

Капитан контейнеровоза, врезавшегося в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в Балтиморе (штат Мэриленд, США), предположительно, обладает паспортом Украины. Об этом пишет «Страна».

Издание ссылается на портал Balticshipping, в котором перечисляются все члены экипажа судна. Там указано, что 52-летний украинец с гражданством Украины подписал срочный контракт 19 февраля 2024 года до 30 апреля. Его трудовой договор подразумевает ежемесячную зарплату в 10200 долларов за исполнение обязанностей капитана судна.

Автомобильный мост в Мэриленде обрушился после столкновения с грузовым судном ранее 26 марта. Несколько центральных пролетов четырехполосной переправы длиной 2,7 километра, выполненной из стали, упали после того, как контейнеровоз врезался в опорную балку.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе». Его родственников увезли люди в форме

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      Стало известно о проживании обвиняемых в теракте в «Крокусе» в центре Стамбула

      На Украине оценили сроки восстановления энергосистемы

      В Сумской области произошел взрыв

      Игравшая в «Крокусе» американская группа выразила соболезнования после теракта

      В Конгрессе заинтересовались закрытием посольств США по всему миру

      В США вспомнили о планах НАТО использовать теракты в борьбе с Россией

      Испанский патруль сопроводил российские корабли

      Рекомендации мигрантам из Таджикистана не выходить на улицу назвали вбросом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше