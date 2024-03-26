Стало известно об использовании мартовского пакета помощи США Киеву еще в ноябре

Politico: мартовский пакет помощи США Киеву на $300 млн использован еще в ноябре

Пакет помощи Киеву на 300 миллионов долларов, выделенный властями США в марте, был использован еще в ноябре прошлого года. Об этом стало известно газете Politico.

Эти средства входят в утвержденный на прошлой неделе законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году, начавшемся в октябре 2023 года.

Деньги выделены на финансирование Инициативы содействия безопасности Украины. Источник издания пояснил, что они были заложены в прошлогодний законопроект о бюджете нескольких ведомств, в том числе Пентагона.

Собеседник газеты уточнил, что средства «недоступны для использования сейчас», поэтому новый пакет помощи Киеву оказался, по сути, символическим жестом.

В материале говорится, что таким образом Вашингтон сигнализировал, что США не вышли из игры, несмотря на то, что пакет финансирования на 60 миллиардов долларов до сих пор не согласован в Конгрессе.

Ранее сообщалост, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон проведет голосование о предоставлении помощи Украине после Пасхи, которую западные конфессии христианства отмечают 31 марта.