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09:50, 26 марта 2024Мир

Трамп назвал причину роста антисемитизма в США

Hill: Трамп заявил, что Израиль совершает «очень большую ошибку», разрушая Газу
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Израиль совершает очень большую ошибку, разрушая гражданскую инфраструктуру сектора Газа. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп, его цитирует издание The Hill.

«Я считаю, что Израиль совершил очень большую ошибку», — сказал он, назвав широкое освещение в прессе действий израильской армии причиной роста антисемитских настроений в американском обществе и мире в целом.

По словам Трампа, после просмотра видео бомбардировок сектора Газа ему захотелось позвонить в Израиль и остановить боевые действия.

«Это очень плохая картина для мира», — подчеркнул бывший хозяин Белого дома, говоря об «имидже Израиля» в контексте войны против палестинской группировки ХАМАС.

Ранее Трамп заявил, что евреи, голосующие за демократов, «ненавидят Израиль и свою религию» и их поведение является кощунственным. Слова бизнесмена были связаны с критикой политики Нетаньяху со стороны демократов в американском парламенте.

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      Глеб Бажуткин
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