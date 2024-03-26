В Петербурге арестовали двух мужчин за попытку совершить теракт

Суд Петербурга арестовал двух мужчин за попытку теракта на станции Удельная

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину и его несовершеннолетнего напарника за попытку совершить теракт возле железнодорожной станции Удельная. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Отмечается, что задержанные совершили покушение на террористический акт 24 марта, они подожгли батарейный шкаф в районе железнодорожной станции. Как считает следствие, мужчины не смогли довести начатое до конца, поскольку опасались, что их застигнут на месте преступления.

«Суд ходатайства следствия удовлетворил, избрав фигурантам стражу по 24.05.2024», — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о теракте путем поджога релейного шкафа на железнодорожной станции Лахта, в котором обвиняются двое подростков. Они собирались поджечь локомотив, но не обнаружили его. Тогда несовершеннолетние кинули бутылки с горящей жидкостью в релейный шкаф, сняли пожар на видео и отправили запись куратору в качестве отчета о выполненном задании.