В Турции сообщили о детальном изучении данных о нападавших на «Крокус»

Hurriyet: данные о побывавших в Турции нападавших на «Крокус» изучили в Анкаре

Анкара детально изучила все данные, имеющиеся у нее о нападавших на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье террористах, посетивших Турцию. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники.

По их данным, в стране изучили информацию о двух террористах, посетивших Турцию. Вся информация о них была передана Москве. Известно, что оба они ранее прибыли в Турцию именно из российской столицы, следовав по маршруту Москва — Турция — Москва.

«Анкара ожидает расширения обмена информацией и документами», — говорится в материале.

Ранее министр внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая назвал теракт в «Крокусе» гнусным нападением. Предположительно, двое из нападавших получили инструкции, когда ездили в Турцию. Остальные были завербованы уже на территории Российской Федерации.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо стрелков вошли в здание перед концертом рок-группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей.