Врач предупредил об опасности популярных препаратов для одной категории людей

Мясников заявил, что ацикловир может быть опасен для людей азиатской расы

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности ряда популярных препаратов для одной категории людей. В своем Telegram-канале специалист заявил, что ацикловир и карбамазепин могут быть опасны для людей азиатской расы.

«Организмы у нас разные. И лекарства на нас действуют по-разному. Множество факторов влияют на возможность и степень повреждения печени лекарствами», — рассказал медик.

По словам доктора, действие препаратов может зависеть от особенностей генетики человека, в частности от расы или национальности. «Лекарство для выведения мочевой кислоты при подагре — аллопуринол — может быть опасно для азиатов — тайцев, корейцев», — отметил он. Для этой же категории людей также могут быть опасны противовирусное лекарство ацикловир и противосудорожный препарат карбамазепин, добавил врач.

Ранее Мясников предупредил об опасности двух популярных групп препаратов. По словам медика, лекарства от повышенной кислотности и лекарства для понижения уровня сахара приводят к дефициту витамина B12, что может снижать когнитивные способности у пожилых людей.