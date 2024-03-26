Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:16, 26 марта 2024Бывший СССР

ВСУ установили сотни растяжек в домах частного сектора Авдеевки

Сапер Круглый: ВСУ установили сотни растяжек в домах частного сектора Авдеевки

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили сотни растяжек на дверях в домах частного сектора Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил сапер Южной группировки войск 1-го армейского корпуса с позывным Круглый.

Он рассказал, что «растяжка» — это самодельное взрывное устройство направленного действия, которое установлено на запале гранаты. Оно срабатывает на открывание дверей, и человеку при срабатывании такой взрывчатки приходит конец, пояснил военный. Также он отметил, что в Авдеевке каждый второй-третий дом так заминирован.

«Сотни растяжек», — прокомментировал сапер.

Материалы по теме:
«Будущее куется на полях сражений» Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
«Будущее куется на полях сражений»Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
25 января 2023
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
«Недооценивать врага — преступление» Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
«Недооценивать врага — преступление»Морпехи 155-й бригады — о боях за Павловку, танковых дуэлях и отношении к противнику
28 ноября 2022

По словам военного, ВСУ используют подручные материалы, чтобы изготовить бомбы, например, от пластиковых канистр до элементов экипировки и мобильных телефонов. Также Круглый добавил, что украинцы минируют не только частные дома, но и поля на придомовых территориях.

Ранее священник рассказал о разочаровании военных ВСУ в решении пойти на фронт.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили сроки наступления России словами «совсем недолго осталось»

      Российский посол обсудит с США двусторонние отношения

      В Кремле заявили о готовности Украины «любыми методами» отобрать Крым

      В Германии подготовят обращение к России из-за теракта в «Крокусе»

      Стало известно о страхе жителей Львовской области перед мобилизацией

      В российском регионе произошла перестрелка

      Песков ответил на вопрос о реакции РФ на причастность Украины к теракту

      Российский дрон зафиксировал попытки ВСУ спрятать тела погибших военных

      Учительница два месяца занималась сексом с 15-летним подростком в школе

      Россиянам перечислили пять главных опасностей для слуха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше