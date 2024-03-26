Сапер Круглый: ВСУ установили сотни растяжек в домах частного сектора Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) установили сотни растяжек на дверях в домах частного сектора Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил сапер Южной группировки войск 1-го армейского корпуса с позывным Круглый.

Он рассказал, что «растяжка» — это самодельное взрывное устройство направленного действия, которое установлено на запале гранаты. Оно срабатывает на открывание дверей, и человеку при срабатывании такой взрывчатки приходит конец, пояснил военный. Также он отметил, что в Авдеевке каждый второй-третий дом так заминирован.

«Сотни растяжек», — прокомментировал сапер.

По словам военного, ВСУ используют подручные материалы, чтобы изготовить бомбы, например, от пластиковых канистр до элементов экипировки и мобильных телефонов. Также Круглый добавил, что украинцы минируют не только частные дома, но и поля на придомовых территориях.

Ранее священник рассказал о разочаровании военных ВСУ в решении пойти на фронт.

