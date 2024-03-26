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07:02, 26 марта 2024Россия

Рабочий рассказал о разборе «Крокуса» почти вручную

РИА Новости: рабочие в три смены почти вручную разбирают завалы «Крокуса»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Завалы в «Крокус Сити Холле» в Красногорске после теракта разбирают практически вручную. Об этом РИА Новости рассказал один из участвующих в операции рабочий.

Рабочий сообщил, что завалы «Крокуса» разбирают почти вручную в три смены. Специалисты почти не используют технику, чтобы не повредить останки. «Есть сгоревшие… аккуратно, очень аккуратно снимают все», — добавил он.

По словам рабочего, огонь уничтожил первый этаж, зрительный зал с партером и бельэтажом.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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      Марина Совина
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