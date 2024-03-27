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01:02, 27 марта 2024Ценности

53-летняя телезвезда попала в объектив папарацци в бикини

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Папарацци запечатлели американскую телезвезду и бизнесвумен Бетенни Франкель в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

53-летняя знаменитость попала в объективы фотографов на пляже Бондай-Бич в Сиднее, Австралия. На размещенных снимках Франкель предстала в бикини синего цвета, состоящем из бюстгальтера с рюшами и плавок с высокой посадкой. Кроме того, на ней были золотые браслеты, массивные часы и колье с сияющими вставками.

Также телезвезда была замечена, когда она повязала на талию белое парео, оформленное красной полосой, надела голубые солнцезащитные очки и панаму с розовой окантовкой.

Ранее американская телеведущая Опра Уинфри, которая похудела с помощью популярного препарата, показала фигуру и разозлила фанатов. 70-летняя журналистка попала в объектив папарацци, когда направлялась на ток-шоу к ведущему Джимми Киммелу. На размещенных кадрах звезда предстала в темно-синих джинсах длины три четверти, желтом лонгсливе с люрексом и укороченной вязаной кофте в тон.

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      Мария Винар
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