ФСБ нашла соучастника нападения на псковских десантников

ФСБ задержала соучастника нападения на псковских десантников в 2000 году

Сотрудники ФСБ задержали соучастника нападения на псковских десантников в Чечне, организованное бандой Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России и предоставили оперативное видео с поимкой боевика.

На кадрах видны силовики, которые входят в дом подозреваемого. В ходе обыска у него изымается оружие. Конвой ведет задержанного в клетку.

Мужчину задержали в результате совместной силовой операции ФСБ, центра «Э» ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и СК. Подозреваемый — уроженец Дагестана Ислам Бациев. Ему будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь военнослужащего. Бациев арестован с санкции суда.

Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года у села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе столкновения с боевиками Басаева отдали жизнь 84 десантника.

Правоохранительные органы установили причастность к нападению 43 участников банды, из них 24 осуждены на длительные сроки лишения свободы. Пятеро боевиков еще находятся в розыске. Двоих ликвидировали при оказании вооруженного сопротивления. Восьмерых бандитов сейчас судят.