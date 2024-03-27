Генпрокурор объяснил нежелание Запада оценивать подрыв «Севпотоков» как теракт

Краснов: Запад пытается выставить подрыв «Севпотоков» как диверсию, а не теракт

Генпрокурор России Игорь Краснов указал, что Запад пытается выставить подрыв ниток газопровода «Северный поток» как диверсию, не считая данное ЧП терактом. Об этом он рассказал газете «Коммерсантъ».

«Наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва "Северных потоков"», — заявил он. По его мнению, организовавшие собственное расследование европейские страны не хотят обнародовать результаты, боясь указывать настоящих виновников теракта за океаном.

Взрывы на двух российских газопроводах — «Северный поток» и «Северный поток-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Они привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.