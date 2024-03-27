Лолита рассказала об отношениях с Ивлеевой после «голой вечеринки»

Лолита заявила, что общается с Ивлеевой и Собчак после «голой вечеринки»

Российская певица Лолита Милявская рассказала об отношениях с ведущей и блогершей Анастасией Ивлеевой после «голой вечеринкой». Ее цитирует издание «Мир новостей».

По словам артистки, она продолжает общаться и с Ивлеевой, и с журналисткой, телеведущей Ксенией Собчак, также посетившей мероприятие. «Я вам могу сказать, что по-человечески мы не прервали ни на шаг отношения друг с другом. Никаких обид на Настю у меня нет, она была лицом вечеринки — и даже не организатором. Я была в концертном костюме», — заявила Лолита.

Исполнительница описала произошедшую в ее жизни ситуацию словами «так сложились планеты». Она также рассказала, что ее мать не знает о скандале. «Правда, от мамы мы мою "отмену" скрыли — лишили ее интернета и телевидения, она ничего не знает. Дочка знает, но маме не сдает», — добавила Лолита.

Ранее Милявская рассказала о последствиях отмены ее концертов в России. По словам артистки, она уже два с половиной месяца не платит зарплату своей команде.