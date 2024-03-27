На Украине заочно предъявили обвинения трем российским чиновникам

СБУ заочно предъявила обвинения заместителю главы Минтранса Пошиваю

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения трем российским чиновникам, в числе которых заместитель главы Министерства транспорта России Александр Пошивай. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

Помимо Пошивая, обвинения предъявлены руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарии Джиоеву и руководителю федерального учреждения «Администрация морских портов Азовского моря» Сергею Сафоничеву.

Как утверждают в ведомстве, обвиняемые организовали использование морского торгового порта в Бердянске для нужд Минобороны России. Чиновников обвиняют в «пособничестве в ведении войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц».

Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников призвал признать СБУ террористической организацией. Он выразил уверенность, что украинское ведомство содействовало террористам, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл».