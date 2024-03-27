Глава РПЦ отверг существование русского национализма и заявил о важности русских

Патриарх Кирилл заявил, что русского национализма не существует в природе

Русского национализма не существует в природе, и это известно каждому. Об этом заявил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, его слова приводит РИА Новости.

После этого предстоятель РПЦ объявил, что русский народ играет важную роль в сохранении многонациональной России.

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но [хотел бы] поговорить о важности и о роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны — я думаю, что это важная тема», — заявил патриарх Кирилл.

Президент России Владимир Путин еще в 2008 году называл себя и Дмитрия Медведева «националистами в хорошем смысле слова». Националистом Путина называл и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, таковым является и он сам, поскольку националист — это «тот, кто радеет за свое, за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее».

Согласно определению Большой российской энциклопедии, национализм делится на политический и этнический, первый из которых направлен на «служение и любовь к Родине», «уважение к стране и прошлому» и распространение общегосударственных правовых норм и морально-культурных ценностей.