Пирс Броснан высказался о претендующем на роль нового Бонда актере

Пирс Броснан заявил, что Аарон Тейлор-Джонсон подходит на роль нового Бонда

Ирландский актер Пирс Броснан, исполнивший роль Джеймса Бонда, высказался в беседе с RTÉ Radio 1 о кандидатуре британского коллеги Аарона Тейлора-Джонсона на роль следующего агента 007.

По мнению Броснана, Тейлор-Джонсон обладает всем необходимым, чтобы исполнить эту роль. «Я считаю, что у этого человека есть все необходимое, талант и харизма, чтобы сыграть Бонда. Даже очень», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Аарону Тейлору-Джонсону могут предложить контракт на три-четыре фильма об агенте 007. По словам инсайдеров, продюсер Барбара Брокколи уже не рассматривает на роль Бонда никого, кроме 33-летнего актера.