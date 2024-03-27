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14:01, 27 марта 2024Мир

Премьеру Польши пригрозили пожизненным заключением

Политик Качиньский: премьер Польши Туск должен сесть в тюрьму за госпереворот
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск виновен в государственном перевороте и должен сесть в тюрьму на пожизненный срок. С таким заявлением выступил глава партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в эфире Radio Plus.

«Я говорю о последствиях того, что происходит в настоящее время, а это действие, подпадающее под статью 127 Уголовного кодекса о насильственной смене государственного строя», — заявил Качиньский. Политик также отметил, что виновные в попытке госпереворота «должны попасть в тюрьму» на пожизненное заключение, и пригрозил Туску подобными мерами, так как «к нему эти слова тоже относятся».

Интервью Качиньского было посвящено арестам и обыску, проведенному польскими спецслужбами в доме экс-министра юстиции Польши Збигнева Зебро. Политик назвал происходящее в стране фатальным и играющим на руку иностранным государствам.

В январе 2024 года в Польше также был арестован бывший глава МВД Мариуш Каминьский. Он и его заместитель были задержаны в президентском дворце в Варшаве во время церемонии назначения советников главы государства Анджея Дуды.

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      Елизавета Мытарева
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