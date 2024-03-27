Роналду похвастался отдыхом на вилле за 650 тысяч рублей за ночь

Роналду отдохнул на вилле на частном острове за семь тысяч долларов за ночь

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался отдыхом на роскошной вилле на частном острове в Саудовской Аравии. Соответствующий ролик он разместил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на него обратило внимание издание Page Six.

Звезда футбола, его девушка Джорджина Родригес и их дети остановились на курорте St. Regis Red Sea Resort на острове Уммахат в Красном море. «Близко к небесам», — так подписал 39-летний Роналду видео в соцсети.

Как пишет портал со ссылкой на данные сайта Marriott, виллы на этом ближневосточном курорте стоят до семи тысяч долларов (около 650 тысяч рублей) за ночь в зависимости от планировки.

Футболист также поделился снимком, на котором он отдыхает у бассейна на своей вилле с видом на белый песчаный пляж и синее море на горизонте. «Перезарядка», — говорится в подписи к фотографии.

По данным издания, попасть на курорт можно только на частном катере или гидросамолете. «Богатая среда вневременного гламура, коллекция из 90 вилл над водой и на берегу моря, каждая из которых имеет просторную площадь и собственный бассейн», — говорится в описании на сайте курорта.