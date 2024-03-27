Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:44, 27 марта 2024Путешествия

Роналду похвастался отдыхом на вилле за 650 тысяч рублей за ночь

Роналду отдохнул на вилле на частном острове за семь тысяч долларов за ночь

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался отдыхом на роскошной вилле на частном острове в Саудовской Аравии. Соответствующий ролик он разместил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на него обратило внимание издание Page Six.

Звезда футбола, его девушка Джорджина Родригес и их дети остановились на курорте St. Regis Red Sea Resort на острове Уммахат в Красном море. «Близко к небесам», — так подписал 39-летний Роналду видео в соцсети.

Как пишет портал со ссылкой на данные сайта Marriott, виллы на этом ближневосточном курорте стоят до семи тысяч долларов (около 650 тысяч рублей) за ночь в зависимости от планировки.

Футболист также поделился снимком, на котором он отдыхает у бассейна на своей вилле с видом на белый песчаный пляж и синее море на горизонте. «Перезарядка», — говорится в подписи к фотографии.

По данным издания, попасть на курорт можно только на частном катере или гидросамолете. «Богатая среда вневременного гламура, коллекция из 90 вилл над водой и на берегу моря, каждая из которых имеет просторную площадь и собственный бассейн», — говорится в описании на сайте курорта.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые получила официальный ответ Британии по делу Скрипалей. Что Лондон рассказал об их судьбе?

      Путин оценил перспективы строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      Врач предупредила о первых симптомах опасной переносимой клещами болезни

      В российском регионе поездка на машине закончилась для женщины расчленением

      Глава ГУР назвал Telegram угрозой Украине

      Названы города мечты для отдыха у российских детей

      Роналду похвастался отдыхом на вилле за 650 тысяч рублей за ночь

      Трое россиян похитили иномарку, разобрали ее на части и были задержаны

      Полина Гагарина показала фигуру в откровенном наряде в честь 37-летия

      Модернизированные «Бореи-АМ» заложат в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше