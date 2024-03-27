Россиянин попал под следствие за ложь об СССР в годы Второй мировой войны

В Смоленской области следователи возбудили дело о реабилитации нацизма

В Смоленской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который на своей странице в социальной сети опубликовал видео с ложью о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По версии следствия, россиянин добавил к себе на страницу в соцсети видео, в котором отрицаются факты, установленные приговором международного военного трибунала, а также содержатся заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Ранее правозащитник и телеведущий Николай Сванидзе назвал уголовную ответственность за ложь об СССР в сети угрозой независимым историкам. Президент России Владимир Путин признал, что создание при СКР отделения, которое будет бороться с фальсификацией истории, может таить в себе опасность.