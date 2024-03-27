Седокова показала фигуру в облегающем комбинезоне

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в облегающем комбинезоне

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в облегающем наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица снялась в комбинезоне с длинными рукавами-перчатками и леопардовым принтом и корсетном боди, которое подчеркивало ее силуэт. Кроме того, она примерила остроносые туфли на шпильках и черные солнцезащитные очки.

Также исполнительница уложила волосы в высокий хвост и выбрала в качестве украшений массивные серьги-кольца золотистого цвета.

Ранее в марте бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина примерила откровенный наряд. Она позировала, лежа в ванне в розовом платье с глубоким декольте.