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04:01, 27 марта 2024Ценности

Седокова показала фигуру в облегающем комбинезоне

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в облегающем комбинезоне

Кадр: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в облегающем наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя певица снялась в комбинезоне с длинными рукавами-перчатками и леопардовым принтом и корсетном боди, которое подчеркивало ее силуэт. Кроме того, она примерила остроносые туфли на шпильках и черные солнцезащитные очки.

Также исполнительница уложила волосы в высокий хвост и выбрала в качестве украшений массивные серьги-кольца золотистого цвета.

Ранее в марте бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина примерила откровенный наряд. Она позировала, лежа в ванне в розовом платье с глубоким декольте.

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      Карина Черных
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