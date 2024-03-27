РИА: российские танковые ракеты в зоне СВО пробивают любую бронетехнику ВСУ

Танковые ракеты, используемыми Российской армией в зоне проведения спецоперации (СВО), эффективно поражают любую бронетехнику, стоящую на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Он указал, что российские танки Т-72Б3, а также Т-72Б3М, Т-80БВМ и новейшие Т-90М оснащены комплексами «Рефлекс-М» с управляемой ракетой «Инвар-М/М1». Это вооружение позволяет прошивать броню даже за динамической защитой, средняя бронепробиваемость составляет 800 миллиметров. В результате любая украинская бронетехника, а также переданные Западом образцы НАТО, прошивается этими ракетами даже в самой укрепленной лобовой проекции.

Еще одним преимуществом «Инваров» собеседник агентства назвал их дальнобойность. Эти ракеты способны поразить цель на расстоянии до 5,5 километра, тогда как все стандартные снаряды в мире ограничены дальностью в 2,5 километра.