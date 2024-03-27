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07:52, 27 марта 2024Россия

В России выросло число обращений к психологам после теракта в «Крокусе»

«Известия»: после теракта в «Крокусе» число обращений к психологам выросло

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В России на фоне теракта в «Крокусе» число обращений жителей к психологам возросло. Об этом со ссылкой на данные сервисов Zigmund.Online, Alter, YouTalk и «Хронос» пишут «Известия».

Как отметили в YouTalk, пациенты обращаются за помощью с паническими атаками и подавленным состоянием. Такие проблемы возникают у жителей не только из-за теракта, но и на фоне постоянных обстрелов Белгорода. Часть специалистов сервиса бесплатно оказывает помощь пострадавшим.

Помимо этого, на 25 процентов выросло число обращений к психологам на платформе Alter. Там сделали бесплатными сессии со специалистами для пострадавших и тех, кто переживает из-за ситуации. Люди жалуются на повышенную тревогу и потерю чувства базовой безопасности, уточнили в сервисе. Там добавили, что есть пациенты с вторичной травматизацией — то есть те, кто уже ранее оказывался в эпицентре теракта или другой катастрофы. Обратившиеся за помощью также жалуются на трудности с планированием будущего и депрессивными мыслями.

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«На сессиях обратившимся дают конкретные техники снижения стресса и тревоги и проводят профилактику посттравматического стрессового расстройства. Также в соцсетях платформы размещена памятка о психологической самопомощи: как позаботиться о себе в кризисном состоянии и самостоятельно справиться со стрессом и тревогой. С пятницы по сей момент ее запросили более тысячи человек», — сообщили в компании.

В свою очередь, руководитель службы поддержки и взаимодействия с психологами в сервисе Zigmund.Online Натали Синицына рассказала, что за помощью обращаются те, кто не может справиться с шоком от происходящего, Они жалуются на чувство страха за себя и своих близких, а также на тревогу, угрызения совести и личные радости, которые, по их мнению, произошли в неподходящий момент. Часть людей хочет обсудить потерю близких вследствие других трагедий. Некоторые пострадавшие при теракте испытывают чувство стыда за то, что выжили, и вины за случившееся.

В центр поддержки «Хронос», как сообщили в компании, обращаются люди, которые жалуются на нарушение режимов сна и питания. Они также просят помочь побороть страх посещения места скопления людей или попадания в аналогичные обстоятельства.

Ранее доктор психологических наук Вера Никишина в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что для того, чтобы помочь пережить трагедию и тяжелое психологическое состояние, нужно установить четкий ритм и последовательность действий на протяжении дня. Чем более стабильным будет образ жизни человека в первые дни после столкновения с травматическим событием, тем меньше рисков и возможных последствий оно даст в будущем, подчеркнула она.

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      Анастасия Шейкина
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